Reprodução Twitter/@alvarovilarim - 25.04.2023 O engavetamento promoveu explosões que foram registradas pelos motoristas

Um engavetamento de veículos aconteceu nesta terça-feira (25), na BR-408, no município de São Lourenço da Mata (Grande Recife). Ao todo, 15 veículos se envolveram no acidente, e 14 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as colisões geraram explosões, sendo algumas delas registradas por motoristas e divulgadas nas redes sociais.

No acidente, seis dos automóveis que colidiram foram caminhões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) conseguiu socorrer nove homens, destinados às unidades de saúde do Recife. Já outras duas pessoas foram socorridas por moradores da região que estavam próximo ao acidente.



Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Restauração com ferimentos graves, sendo um encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico. Os demais seguem em exames. Os demais socorridos pelo SAMU foram encaminhados para o UPA de São Lourenço da Mata, Hospital Getúlio Vargas, UPA da Caxaná e para o Hospital Português.

Outras três vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Elas haviam ficado presas nas ferragens. O primeiro é um homem de 38 anos, encaminhado para o Hospital da Restauração de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). A segunda é uma mulher de 41 anos, ao qual foi encaminhada ao UPA de São Lourenço da Mata com um edema na cabeça e uma lesão na perna. E por último uma jovem de 20 anos com dores no pescoço e nas costas, também levada à São Lourenço da Mata.

A via acabou sendo interditada por completo por conta dos veículos que pegaram fogo. O engavetamento ocorreu às 12h15 no quilômetro 102,8 na rodovia.

As imagens das batidas foram publicadas nas redes sociais:

Segundo as informações da PRF, primeiro uma camionete capotou na rodovia, deixando o motorista ferido. A vítima disse que foi trancado por outro carro, ao qual o motorista não permaneceu no local do acidente.

Após isso, outros veículos pararam para prestar ajuda ao motorista, e na sequência, um caminhão provocou o engavetamento. Até o momento o motorista do caminhão não foi encontrado, não sabendo se ficou ferido ou se foi socorrido. Novamente, outro engavetamento ocorreu deixando mais vítimas, além de gerar fogo nos veículos envolvidos no acidente.

