Agência Senado - 16.09.2022 O ex-ministro Ciro Nogueira (Casa Civil)

O Senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi reeleito para o 5ª mandado como presidente do partido Progressistas. A notícia foi informada pela sigla nesta terça-feira (25), durante convenção partidária na Câmara. Nogueira vai ficar a frente da sigla durante os próximos 3 anos.



A solenidade teve a presença de dirigentes, congressistas e filiados ao partido, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Nogueira teve o primeiro mandato em abril de 2013, se afastando apenas entre agosto de 2021 e o fim de 2022, quando assumiu como ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O senador discursou na convenção, ao qual relembrou que a relatoria no novo marco fiscal está sob a sigla através do deputado Claudio Cajado (PP-BA), e da reforma tributária com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

"Nós temos uma responsabilidade nesse atual momento do país. Estamos à frente, e agradeço presidente Arthur [Lira] a sua decisão, dos dois projetos mais importantes para o país no atual momento, que [são] o arcabouço fiscal e a reforma tributária", afirmou o senador.

Nogueira fez questão de afirmar que a bancada do PP no Congresso será uma barreira para leis que tragam "retrocessos", como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, a sigla tem seis integrantes no Senado. Já na Câmara, são 49 deputados, além de fazer parte do maior bloco partidário, com 173 deputados.

Nas eleições de 2020, em todo o Brasil, o PP conseguiu conquistar 681 prefeituras apenas no primeiro turno. As negociações para as eleições municipais no próximo ano já estão sendo preparadas. No Governo Estadual, o partido teve dois governadores eleitos — Gladson Cameli (PP-AC) e Antônio Denarium (PP-RR).

O presidente da Câmara, Arthur Lira, também fez discurso na solenidade, dizendo que o PP é um “sustentáculo do centro” nas votações de textos de grande importância nacional. Além disso, afirmou que Nogueira "conduz o partido de maneira orgânica”, e completa falando que possui "respeito, amizade e gratidão”.

Além de Nogueira, o deputado licenciado e atual secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros (SC), e Aldo Rosa foram reconduzidos para os cargos de tesoureiro-geral do partido e secretário-geral, respectivamente.

