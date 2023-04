Divulgação/Defesa Civil SP - 22.04.2023 Explosão destruiu 10 apartamentos em Campos do Jordão (SP)

Uma explosão atingiu um condomínio residencial no Morro do Elefante, em Campos do Jordão (SP), e destruiu 10 apartamentos, deixando quatro feridos no último sábado (22). No momento do acidente, a cidade recebia milhares de turistas.

Após a explosão, que ocorreu por volta das 20h, o condomínio Saint Ettiene, que fica na Rua dos Manacás, foi interditado pela Defesa Civil, fazendo com que moradores e turistas ficassem impedidos de acessar o local.

No total, o prédio conta com 32 apartamentos, sendo que 10 deles foram afetados.

Ainda não se sabe de qual apartamento partiu a explosão. As causas do incidente ainda são investigadas pela Polícia Civil. Uma perícia preliminar do Corpo de Bombeiros apontou que houve um vazamento de gás, o que pode ter levado ao estouro.

A Polícia Civil deve realizar perícia no local nesta segunda-feira (24), que deve determinar os motivos do acidente .

Vítimas

No total, quatro pessoas ficaram feridas com a explosão, sendo duas adolescentes de 14 anos e duas mulheres. Uma das jovens e uma mulher de 52 anos tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no complexo de saúde de Campos do Jordão . Elas já foram liberadas.

A outra adolescente ferida chegou a ser encaminhada para atendimento no Hospital Regional de Taubaté, e recebeu alta nesse domingo (23).

Entre as vítimas, o caso mais grave é de uma jovem de 24 anos, que teve 70% do corpo queimado e foi transferida para um hospital em São Paulo .

Documentação em dia

Reprodução: arquivo pessoal - 24/04/2023 Condimínio em Campos de Jordão após a explosão

O Corpo de Bombeiros informou que a documentação de segurança do condomínio estava em dia. O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) apresentado pela administração do prédio era válido até agosto de 2027, sendo que a última vistoria no estabelecimento havia sido feita em agosto de 2022.

Na hora da explosão, 26 pessoas estavam no condomínio. O prédio é residencial, a maioria dos proprietários aluga para turistas em plataformas de hospedagem.

Local foi interditado

Desde a noite de sábado, o condomínio está interditado, não havendo previsão de liberação de acesso a moradores e turistas que estão hospedados no local.

Antes de o acesso ser autorizado, as equipes da Defesa Civil devem fazer uma avaliação técnica para saber se ainda há riscos e os danos causados à estrutura.

Imagens de antes e depois mostram os estragos feitos à estrutura do condomínio, tanto na fachada, do lado de fora, quanto do lado de dentro. Nos registros, é possível ver que após a explosão, um buraco ficou no local onde tinham os quartos.

