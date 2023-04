Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/04/2022 PM de São Paulo





Uma passageira de ônibus agrediu uma vendedora de empadas, de 51 anos, em Guarujá , litoral de São Paulo . O filho da vítima, de 26, contou que o motorista do veículo e agressora reclamaram do fato da mãe dele, Rosilene da Silva Lino, estar bebendo cerveja.

Segundo o jovem, a acusada agrediu a mãe dele e depois conseguiu fugir ao entrar no ônibus. “Os populares viram e tentaram pegar ela [agressora], só que ela entrou para o coletivo, na linha 55 da CIT [City Transporte Urbano, empresa que administra as linhas municipais de Guarujá (SP)]", explicou em entrevista para o Portal G1.

"Aquilo não é um motorista, é um bandido, ele deu fuga para uma pessoa que poderia muito bem ter cometido um homicídio”, acrescentou, não escondendo sua revolta com o episódio. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vendedora foi empurrada de dentro do ônibus e caiu no chão. Na sequência, Rosilene levou vários chutes e desmaiou, precisando ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Muito machucada, a vítima foi levada ao Pronto de Socorro de Vicente de Carvalho.

Rosilene quebrou um osso do braço, o nariz e o dedo esquerdo. Ela também ficou com hematomas por várias partes do corpo. A vendedora passará por exame de corpo delito para comprovar as agressões e, depois, retornará ao hospital para ficar internada para cuidar dos machucados.

Qual o motivo da briga?

Segundo o filho da vítima, a mãe foi pegar dinheiro emprestado com um ex-patrão na noite da última quarta (19).

Rosilene bebia cerveja em pé no ônibus e o motorista andava devagar para o líquido não cair no veículo. A agressora, que também estava no automóvel, passou a chamar a vendedora de “cachaceira”, iniciando um bate-boca e terminando com as agressões.



"Foi uma tentativa de homicídio. Ela acabou com a dignidade da minha mãe, tratou minha mãe como uma qualquer, uma indigente. Acabou com a dignidade da nossa família porque a gente está tendo que se expor para tentar achar justiça no meio disso tudo. Ela [agressora] sumiu e o culpado foi o motorista do ônibus", desabafou o filho da vítima.

O motorista e a agressora ainda não foram identificados. A vítima prometeu registrar um boletim de ocorrência também contra a City Transporte Urbano.





