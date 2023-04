Reprodução Jovens foram racistas contra motoboy





Duas jovens foram denunciadas por um motoboy, de 28 anos, após fazerem publicação racista nas redes sociais. A dupla gravou um vídeo nas plataformas digitais na noite do último sábado (22), em Taquaritinga (SP), depois que recebeu uma encomenda do profissional.

O motoboy registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e as garotas responderão por injúria racial. O entregador só soube do conteúdo do vídeo depois do trabalho, quando amigos enviaram as imagens.

Na postagem, as meninas usam termos racistas, como “preto”, “macaco” e “fedido”, para ofender o profissional. "Ele é tudo isso, ele é tudo isso. É um filho da p***", diz uma das garotas. Há outras pessoas no local dando risadas ao fundo do vídeo.

A publicação causou muita revolta e indignação nos moradores de Taquaritinga. Nas redes sociais, os moradores pedem punição severa por parte da justiça para a dupla e que os entregadores sejam respeitados pelos clientes.

Segundo o boletim de ocorrência, o entregador levou hambúrgueres para a dupla. As jovens se revoltaram com o valor, mas tiveram que pagar, já que viram que não houve erro do estabelecimento.

Hamburgueria sai em defesa do funcionário

Com a repercussão, o estabelecimento soltou uma nota em defesa do funcionário. A empresa repudiou o comportamento das clientes e deu total apoio ao motoboy.

"A La Brasa Burger Taquaritinga vem através dessa nota manifestar nosso total repúdio ao vídeo que está sendo circulado nas redes sociais onde o motoqueiro que presta serviço de entrega para a empresa sofre ataques racistas. Informamos também que estamos prestando total apoio ao trabalhador que no momento se encontra extremamente magoado e triste com o acontecido".

Moradores também protestaram pelas ruas da cidade. Motoboys passaram o fim de semana buzinando na casa onde o pedido foi entregue.





