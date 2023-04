redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Caso de brasileiras presas na Alemanha faz MPF apurar falha de segurança no Aeroporto de Guarulhos

Jeanne Paollini e Kátyna Baía, cidadãs brasileiras , que estavam detidas na Alemanha chegaram ao Brasil, nesta sexta-feira (14), depois de serem liberadas da prisão na última terça-feira (11), posteriormente a uma decisão do Ministério Público da Alemanha .

A família já se reuniu em Goiânia, Goiás. O diplomata Alexandre Vidal Porto compartilhou uma imagem do funcionário do Consulado do Brasil na Alemanha , Júlio Junqueira , que estava ajudando Kátyna Baía .

Reprodução/Redes Sociai Funcionário do Consulado do Brasil em Frankfurt ao lado de Kátyna Baía, que foi presa na Alemanha com Jeanne Paollini após ter mala trocada por drogas

As brasileiras Kátyna Baía, 44 anos, e Jeanne Paolini, 40, foram soltas depois de passarem 37 dias presas em Frankfurt, na Alemanha. As jovens foram detidas em 5 de março sob a acusação de terem transportado 40kg de cocaína nas bagagenes, que foram trocadas por ex-funcionários da empresa. Supeitos estão presos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.