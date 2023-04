Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Temperaturas caem na capital paulista

Nesta sexta-feira (21), a cidade de São Paulo amanheceu com baixas temperaturas, com a média de 11 °C, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Os termômetros registraram a temperatura em meio ao estado de alerta para a chegada de uma massa de ar frio na capital paulista, que faz com que as próximas noites e madrugadas registrem temperaturas mais baixas.

Nessa quinta-feira (20), São Paulo havia registrado a madrugada mais fria do ano até então, com uma mínima média de 13,5 °C e mínima absoluta de 8,8° C em Engenheiro Marsilac, extremo sul da cidade.

Esta madrugada, porém, foi ainda mais fria. Os termômetros de Engenheiro Marsillac chegaram a marcar 6 °C durante a madrugada. A máxima de hoje, segundo o CGE, não deve ultrapassar os 22 °C e os índices de umidade variam entre 30% e 95%.

Apesar do frio , não há previsão de chuva para esta sexta.

Na última quarta (19), a Defesa Civil emitiu alerta para baixas temperaturas na cidade, isto é, quando a temperatura e a sensação térmica ficam abaixo dos 10 °C.

Próximos dias

Devido à massa de ar frio e seco, os próximos dias devem ser marcados por predomínio de sol e sem previsão de chuva. Os termômetros, porém, devem continuar registrando noites e madrugadas frias, enquanto as tardes terão elevação de temperatura com o passar das horas.

Neste sábado (22), conforme o CGE, há possibilidade de formação de nevoeiro entre a madrugada e o amanhecer, o que pode dificultar a visibilidade de motoristas nas primeiras horas do dia.

Ainda no período da manhã, a nebulosidade deve se dissipar e o sol passa a predominar, aumentando as temperaturas. A previsão é de mínima de 11°C e máxima de 24°C.

No domingo (23), a previsão não sofre grandes alterações, com a mínima de 11°C e máxima de 24°C.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.