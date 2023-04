Bel Pedrosa Boris Fausto morreu em São Paulo

O historiador e cientista político Boris Fausto morreu nesta terça-feira (18) aos 92 anos, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares.

Fausto ficou conhecido pelo livro 'A Revolução de 1930 - historiografia e história', considerado um dos clássicos da ciência social. O livro foi lançado em 1970, durante a Ditadura Militar.

O historiador nasceu em São Paulo, em dezembro de 1930. Antes de se formar em História, em 1969, pela Universidade de São Paulo (USP), cursou Direito até 1953.

Boris Fausto deu aulas na USP e fez parte da Academia Brasileira de Ciências. Ao todo, o escritor lançou 24 livros e teve participação em outras duas obras.

Na maioria de seus livros, o historiador focava na história completa do Brasil, desde seu descobrimento, em 1500. Os livros ‘História do Brasil’, de 1994, e ‘História Concisa do Brasil’, de 1994, estão entre os principais livros recomendados nas universidades.

Fausto ainda foi responsável quatro de 11 volumes da coletânea História Geral da Civilização Brasileira. As obras foram escritas em parceria com o historiador Sérgio Buarque de Hollanda, pai do cantor e compositor Chico Buarque.

O velório está marcado para esta quarta-feira (19), às 8h, na Funeral Home, próximo à Avenida Paulista. Ainda não há informações