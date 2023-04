Reprodução Bibi Perigosa foi transferida para o Rio Grande do Norte

A chefe de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte Andreza Cristina Lima Leitão , conhecida como Bibi Perigosa , deixou o presídio Bangu 1, no Complexo Gericinó, na Zona Norte do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (17). Ela foi transferida para seu estado de origem após pedido da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio deferido pela vice-presidência do Tribunal de Justiça.

O motivo da transferência é o fato de a traficante não responder a processos no Rio de Janeiro. Ela é apontada como uma das principais articuladoras dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte no mês passado .

Também conhecida como Patroa, Andreza, de 31 anos, foi presa no último dia 2. Ela estava escondida no estado fluminense por quase três anos usando um nome falso, mas foi detida enquanto deixava um shopping em Campo Grande, na Zona Oeste da capital.

Depois de ser presa, Andreza foi levada para a Polinter, unidade da Polícia Civil onde os presos ficam de forma temporária. No dia seguinte, foi montado um forte esquema de segurança para levá-la para Bangu 1.

Ela foi condenada a 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A mulher herdou pontos de venda de drogas no Rio Grande do Norte após o marido, Elinaldo César da Silva, conhecido como Sardinha, ter sido executado por bandidos rivais, em 2006.

No Rio, Andreza se abrigou no Complexo da Penha, na Zona Norte, mas já havia saído do local após uma série de operações policiais. Depois, ela foi para a Vila Kennedy, na Zona Oeste.

A traficante é conhecida por gostar de investir na aparência, usando megahair, com unhas feitas e roupas na moda. Ela também tinha outra paixão: bolsas de luxo, as quais Andreza tinha ao menos 15 em uma coleção.

