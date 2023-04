Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Ataque a creche deixou mortos e feridos na manhã desta quarta-feira (5)

O Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos auxilia na investigação do atentado a uma creche de Blumenau , em Santa Catarina , que provocou a morte de quatro crianças e feriu outras quatro na última quarta-feira (5), informou o Ministério Público de Santa Catarina .

Além dos americanos, o MPSC afirmou que outros Ministérios Públicos estaduais e grupos que investigam crimes cibernéticos também estão se juntando às forças para apuração dos fatos. Um dia após o crime, uma reunião foi realizada realizada por videoconferência para iniciar os trabalhos.

Segundo o ministério público, a investigação quer identificar usuários que estimulem ou planejem ataques do tipo nas redes sociais. Segundo CyberGaecp (Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos), o Consulado dos Estados Unidos está viabilizando o contato dos investigadores do caso com as plataformas digitais que tem sede no país.

Na última quinta (6), o homem preso pelo crime teve a prisão convertida em preventiva (por tempo indeterminado). De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a prisão preventiva do criminosos se justificou para “manutenção da ordem pública”.

Entenda o caso

Quatro crianças morreram e outras quatro ficaram feridas após um ataque a uma creche de Blumenau , em Santa Catarina, na manhã de quarta-feira (5).

O ataque ocorreu no Centro Educacional Infantil (CEI) Cantinho do Bom Pastor, no bairro Velha. Um homem, de 25 anos, invadiu a instituição, que é particular, e atacou as crianças com uma machadinha.

Após o atentado, ele se entregou Batalhão da PM.

Veja quem são os três meninos e a menina morta no ataque:

Bernardo Cunha Machado – 5 anos;

Bernardo Pabest da Cunha – 4 anos;

Larissa Maia Toldo – 7 anos;

Enzo Marchesin Barbosa – 4 anos.

As vítimas foram enterradas no dia seguinte. A prefeitura de Blumenau decretou luto de 30 dias por causa das mortes. A escola de ensino infantil continua fechada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.