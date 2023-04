Reprodução: Facebook Sky Park - 09/04/2023 Tobogã do Sky Mountain Park

Uma mulher morreu e uma criança ficou ferida após um acidente no parque de diversões Ski Mountain Park , localizado em São Roque (SP), na manhã de sábado (8). O estabelecimento ficará fechado por uma semana por luto.

Ainda, segundo a Polícia Militar, a morte da mulher foi confirmada no local. A vítima é Luciana Morgado Cerri Teixeira , de 42 anos, professora em Campinas (SP).

Segundo as testemunhas que estavam no parque, o acidente aconteceu no tobogã . A mulher descia no brinquedo com o filho de 7 anos no colo, mas ao chegarem no final da descida, ambos foram arremessados e atingiram uma grade de proteção.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital Santa Casa. Ele teve lesões no rosto e depois foi transferido ao Hospital São Francisco, onde segue internado. O estado de saúde não foi informado.

O Colégio Photon, onde Luciana trabalhava, usou uma rede social para fazer uma homenageá-la. "Tia Lu, era assim chamada carinhosamente pelos alunos, famílias e colegas de trabalho. Uma professora, um ser humano incrível, fenomenal", diz trecho.

O parque

A Polícia Científica também esteve no parque para realizar perícia. O Sky Mountain Park é um ponto turístico de São Roque e oferece atividades como pista de esqui, arvorismo, tobogã, teleférico, torre de escalada, entre outras.

Em nota, o estabelecimento lamentou o ocorrido. "O Ski Park vem a público externar os profundos sentimentos à família da vítima. A empresa está e estará à disposição da família. Também estará à disposição das autoridades no sentido de colaborar com a apuração dos fatos", diz texto.

