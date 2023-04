Ricardo Stuckert/PR/Divulgação - 09.04.2023 Lula sobrevoa áreas alagadas após fortes chuvas no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste domingo (9) a cidade de Bacabal (MA), afetada por fortes chuvas, e prestou solidariedade aos moradores e prometeu a construção de novas moradias em regiões que não são afetadas por enchentes. Ele também garantiu que o governo federal "não faltará, em nenhuma hipótese" ao povo do Maranhão.

"Vim aqui só para fazer aquela visita de conforto às pessoas que estão passando necessidade. É importante vocês saberem que eu já morei em bairros que enchia de água, e não era pouca", declarou.

"Eu sei o que esse povo passa, deixar sua casa, seus móveis que às vezes não dá tempo de tirar, perde tudo que tem. Nos próximos projetos de casas nós precisamos construir em lugares que nós sabemos que não vai dar enchente", adicionou.

Lula disse que a visita em pleno domingo de Páscoa se fez necessária porque ele ficará sete dias fora do país a partir do dia 12, quando viaja para a China. "Eu não poderia viajar para outro país sem visitar os estados brasileiros que estão com problema de enchente, e o Maranhão é o estado que está em situação mais difícil", justificou.

Ao todo, cerca de 64 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. A Buriticupu decretou estado de calamidade pública, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, o alerta é também para deslizamentos de terra em diversos locais. Só São Luís, capital do estado, aproximadamente 70 áreas de risco estão sob monitoramento da Defesa Civil.

Até agora, mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7,7 mil estavam desabrigadas e desalojadas.

Lula estava ao lado do ministro da Justiça e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, e aproveitou a ocasião para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O ex-presidente só ficava brigando com o Dino na imprensa e não trouxe absolutamente nada para o estado, nada, a não ser ofensa pessoal ao governador e ao povo do Maranhão".

"Nós agora queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não houver uma combinação entre prefeitos, governadores, e o presidente da República", finalizou.