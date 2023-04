José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Trânsito deve ser intenso no fim do feriado

Neste domingo (9) de Páscoa espera-se fluxo intenso nas rodovias do estado se São Paulo durante dodo o dia. Segundo estimativas da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), devem passar mais de dois milhões de veículos pelas estradas do estado.



Nas principais rodovias de saída da capital paulista operadas por concessionárias, a previsão é receber mais de 1,9 milhão de veículos. Já nas vias administradas pelo DER, a expectativa é a de que cerca de 775 mil de veículos circulem sentido as regiões litorâneas e interior, entre os dias 6 e 9 de abril.

As principais rodovias de acesso da capital ao Interior e Litoral, sob gestão da ARTESP terão reforços operacionais. No total, mais de 2,6 milhões de veículos devem seguir para o litoral e interior pelas estradas paulistas.



Na Anchieta-Imigrantes, o movimento se intensifica a partir das 9h e segue durante todo o dia. No retorno à capital será implantada a Operação Subida (2x8) a partir das 9h do domingo.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 124 mil são estimados até segunda-feira (10) de abril.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes a maior movimentação deve ser no sentido capital, das 12h às 20h de domingo.

A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-70) é de 9h até o fim da noite.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, operado pela ViaOeste, a concessionária espera maior concentração de veículos no sentido capital das 11h às 20h.

O trecho Oeste do Rodoanel e o trecho Sul do Rodoanel Mário Covas devem diminuir o tráfego às 22h.

MOVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS DO DER

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055)

129.301 veículos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055)

212.458 veículos

Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) - Mogi-Bertioga

61.214 veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

41.909 veículos

Rodovia Raposo Tavares (SP-270)

330.832 veículos

Monitoramento e atendimento

A ARTESP vai monitorar as vias a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) com amplo apoio operacional. A malha concedida possui 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico; 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento. Sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila, com a cobrança diretamente nos veículos, a fim de ampliar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

A comunicação com os motoristas será intensificada por meio de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) e abordará temas como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres.

Os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias também contarão com reforço do monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio aos usuários, como câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, além de call boxes (telefones de emergência), pontos de wi-fi, estações meteorológicas e contadores veiculares (SATs). Também haverá reforço nos serviços de atendimento médico (ambulâncias), mecânico (guinchos leves e pesados), inspeção de tráfego, caminhões-pipa e resgate de animais.

As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais.



A operação especial neste feriado de Páscoa também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar -, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel.