Thais Medeiros e a pimenta em conserva que causou alergia

Thais Medeiros de Oliveira, de 25, que foi internada em estado grave após cheirar pimenta , teve uma nova infecção , segundo relato da mãe, Adriana Medeiros, nas redes sociais. Segundo ela, os detalhes serão informados ao longo desta semana.

A jovem está sendo tratada no Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS), em Goiânia. "Estamos aqui, ela está sendo bem cuidada, porém teve uma infecção nova", disse Adriana.

Relembre o caso

No dia 17 de fevereiro, Thais já estava sentindo os sintomas da asma, mas resolveu viajar para a casa do namorado em Anápolis (GO). Naquele dia, ela e a família de Matheus estavam todos na cozinha, quando a mãe do namorado destampou um frasco de pimenta e todos inalaram a especiaria.

Segundo as testemunhas, a jovem não chegou a encostar no recipiente para sentir o aroma que desencadeou uma reação alérgica imediata.

“Ela tentando puxar o ar, mas o ar não ia. Era uma agonia ”, disse o namorado em relato ao Fantástico em março.

Segundo a Dra. Albertina Varandas Capelo, Coordenadora do Departamento Científico de Anafilaxia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), especiarias como a pimenta, podem desencadear sintomas cutâneos, gastrointestinais e respiratórios, como coceira no corpo, urticas, placas vermelhas, coceira na boca, dor abdominal, diarreia, náuseas, espirros, coriza, tosse e chiado no peito.

Após cheirar a pimenta, a jovem não conseguiu respirar corretamente. A baixa circulação de oxigênio para o cérebro e coração provocou uma parada cardiorrespiratória.

“Ela sofreu uma lesão irreversível. O cérebro ainda pode ter alguma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais dela, as atividades normais, isso, infelizmente, não”, explica Rubens Dias, médico da UTI em que Thaís estava internada.

Recuperação

Reprodução/Redes Sociais - 04.04.2023 Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada após cheirar pimenta, consegue se sentar durante fisioterapia

Há poucos dias, a mãe de Thais publicou nas redes sociais um pouco da recuperação da filha .

“A Thais já consegue manter a coluna firme enquanto está sentada. Hoje deixamos ela assim por um tempo e assim vamos evoluindo cada dia mais, até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada, mas estamos dispostos para cada passo com ela”, escreveu a Adriana.

