As fortes chuvas no Maranhão nos últimos dias provocaram diversos alagamentos e a cheia dos rios fizeram com que várias cidades ficassem submersas debaixo d'água. Com isso, o desabastecimento de itens básicos como alimentos e combustível já se torna uma realidade no estado.

Em Presidente Juscelino, a cerca de 90 quilômetros da capital São Luís, o rio Munim subiu mais de sete metros e inundou dezenas de bairros inteiros. Os comerciantes locais tiveram que fechar as portas por conta disso.

Além disso, à medida que a água avança, pessoas que moram em comunidades rurais ou sobre cidades precisam deixar suas casas. Com isso o número de pessoas que precisam de ajuda aumenta a cada hora. Já são quase 8 mil pessoas precisando de coisas básicas como alimentos, água, colchões e cobertores.

A rodovia MA-119, que dá acessoa a cidade de Alto Alegre do Pindaré, no oeste do estado, ficou encoberta pela água do rio Zitíua. Até agora, a população da pequena cidade, que tem pouco mais de 32 mil habitantes, só não ficou totalmente isolada por causa da ferrovia Carajás, que passa pela região.

Sobrevoando as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região do Maranhão. Visitarei também a cidade de Bacabal e conversarei com prefeitos e autoridades locais para atuarmos contra essa crise.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/nXD666pksa — Lula (@LulaOficial) April 9, 2023

No entanto, a maior parte da cidade está inundada e o transporte só é possível por meio de trator ou canoa.

Resumo da situação atual no estado:



64 cidades do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas;

A cidade de Buriticupu decretou estado de calamidade pública;

Chuvas ficaram mais fortes em março, mas situação se agravou nos últimos dias;

Há inundações causadas pela cheia dos rios e alertas de deslizamento de terra;

Só na capital, São Luís, 70 áreas de risco estão sob monitoramento;

Há localidades com falta de combustível e risco de desabastecimento de alimentos;

Mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas;

Há pessoas precisando de alimentos, água, colchões e cobertores.

Veja lista de municípios que decretaram situação de emergência:



Açailândia Afonso Cunha Alto Alegre Do Pindaré Arame Arari Bacabal Barra do Corda Barreirinhas Boa Vista do Gurupi Buriti Buriticupu Cajari Cantanhede Codó Conçeição do Lago-Açu Coroatá Esperantinópolis Governador Nunes Freire Graça Aranha Grajaú Icatu Igarapé Grande Itaipava do Grajaú Itapecuru Itinga do Maranhão Jenipapo dos Vieiras Joselândia Lago da Pedra Lagoa Grande do Maranhão Marajá do Sena Mirinzal Monção Nina Rodrigues Olinda Nova do Maranhão Paço do Lumiar Pedreiras Pindaré-Mirim Pinheiro Poção de Pedras Presidente Juscelino Presidente Vargas Raposa Rosário Santa Helena Santa Inês Santa Luzia Santo Antonio dos Lopes São Benedito do Rio Preto São João Batista São João do Carú São José de Ribamar São Luís São Luis Gonzaga São Roberto São Vicente Ferrer Satubinha Serrano Trizidela do Vale Tufilândia Tuntum Tutóia Viana Vitória do Mearim Zé Doca

