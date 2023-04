Ricardo Stuckert/PR/Divulgação - 09.04.2023 Lula sobrevoa áreas alagadas após fortes chuvas no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou no Maranhão na manhã deste domingo (9) para acompanhar a situação das enchentes no estado e visitar as áreas atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias.

Ao todo, cerca de 64 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. A Buriticupu decretou estado de calamidade pública, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, o alerta é também para deslizamentos de terra em diversos locais. Só São Luís, capital do estado, aproximadamente 70 áreas de risco estão sob monitoramento da Defesa Civil.

Segundo o Palácio do Planalto, o mandatário fará um sobrevoo acompanhado do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Logo depois, Lula seguirá para o aeroporto de Bacabal, onde irá falar com a imprensa. Essa é a primeira visita de Lula ao estado desde que assumiu seu terceiro mandato.

Até agora, mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7,7 mil estavam desabrigadas e desalojadas.

