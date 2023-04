Fortes chuvas registradas na tarde deste domingo (9) no Maranhão provocaram diversos alagamentos na capital, São Luís . O Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, ficou sem energia e teve parte do saguão de passageiros inundado. A CCR Aeroportos, administradora da unidade, informou que já reestabeleceram a energia.

Segundo a administradora, as chuvas provocaram descargas elétricas que levou a falta de energia no local. Por conta do ocorrido, um voo, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi cancelado.

A CCR Aeroportos informou também que medidas foram tomadas para restaurar os pontos de alagamento registrados dentro da unidade.

Um raio atingiu neste domingo de Páscoa o gerador do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado deixando o saguão de embarque às escuras. O voo SLZ/SP que era para ter saído as 16n15 atrasou e deverá partir 19h. O tempo fechou na ilha literalmente... pic.twitter.com/v0cM17ntFo — Samartony Martins (@samartonymartin) April 9, 2023

O Maranhão vem sendo atingido por fortes chuvas desde março. Pelo menos seis pessoas já morreram.

Em Presidente Juscelino, a cerca de 90 quilômetros da capital São Luís, o rio Munim subiu mais de sete metros e inundou dezenas de bairros inteiros. Os comerciantes locais tiveram que fechar as portas por conta disso.

Além disso, à medida que a água avança, pessoas que moram em comunidades rurais ou sobre cidades precisam deixar suas casas. Com isso o número de pessoas que precisam de ajuda aumenta a cada hora. Já são quase 8 mil pessoas precisando de coisas básicas como alimentos, água, colchões e cobertores.

Resumo da situação atual no estado:



64 cidades do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas;

A cidade de Buriticupu decretou estado de calamidade pública;

Chuvas ficaram mais fortes em março, mas situação se agravou nos últimos dias;

Há inundações causadas pela cheia dos rios e alertas de deslizamento de terra;

Só na capital, São Luís, 70 áreas de risco estão sob monitoramento;

Há localidades com falta de combustível e risco de desabastecimento de alimentos;

Mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas;

Há pessoas precisando de alimentos, água, colchões e cobertores.

Lula sobrevoou uma das áreas afetadas pelas chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste domingo (9) a cidade de Bacabal (MA), afetada por fortes chuvas, e prestou solidariedade aos moradores e prometeu a construção de novas moradias em regiões que não são afetadas por enchentes. Ele também garantiu que o governo federal "não faltará, em nenhuma hipótese" ao povo do Maranhão .

"Vim aqui só para fazer aquela visita de conforto às pessoas que estão passando necessidade. É importante vocês saberem que eu já morei em bairros que enchia de água, e não era pouca", declarou.

Lula disse que a visita em pleno domingo de Páscoa se fez necessária porque ele ficará sete dias fora do país a partir do dia 12, quando viaja para a China. "Eu não poderia viajar para outro país sem visitar os estados brasileiros que estão com problema de enchente, e o Maranhão é o estado que está em situação mais difícil", justificou.

