Reprodução/redes sociais Um motorista bêbado atropelou ao menos duas pessoas durante uma procissão na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul

Um motorista bêbado atropelou ao menos duas pessoas durante uma procissão na cidade de Santo Ângelo , no Rio Grande do Sul , na noite de ontem (07/04). Após teste do bafômetro, o condutor do carro foi preso por embriaguez, mas pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado.

Motorista atropela pessoas que participavam de procissão em Santo Ângelo, no RS pic.twitter.com/ThbC24Nxqo — Igembeald (@igembed) April 8, 2023

O caso aconteceu durante a comemoração da Semana Santa, no centro da cidade. A procissão caminhava pela rua Marechal Floriano, quando um carro atropela o guarda municipal que fazia a segurança. Ao ser atropelado, ele atinge uma mulher que estava por perto no momento.

Eles foram atendidos pelos Bombeiros, que foram acionados por volta das 19h30. Segundo o Corpo de Bombeiros informou ao iG, os dois feridos foram levados ao Hospital Santo Ângelo. O guarda tinha apenas ferimentos leves, mas a mulher, de 28 anos, reclamou de dor de cabeça e dor na coluna. Ambos estavam conscientes.

O motorista, que foi pego no teste do bafômetro, foi preso pela polícia. Na delegacia, ele pagou fiança de R$ 3 mil e depois foi liberado.