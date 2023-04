Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Ataque a creche deixou mortos e feridos

O Governo Federal lançou nesta sexta-feira (7) um canal de denúncias para prevenir ataques em escolas . O " Escola Segura " é o primeiro resultado do grupo de ministros que discutiram na última quarta (5) medidas de segurança para evitar esses crimes .

O canal já está em funcionamento e é exclusivo para envio de informações sobre ameaças e ataques contra escolas. As denúncias são anônimas e podem ser feitas a qualquer hora.

“Numa questão como essa, que comove o país, nós temos que dar as mãos, juntar esforços, temos que reunir uma energia muito grande porque vem a indignação, vem a comoção, mas vem a nossa responsabilidade de fazer esse enfrentamento”, afirmou o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

Ainda, o Ministério da Justiça divulgou a criação do Ciber Lab da SENASP , um grupo com 50 policiais para monitorar ameaças na internet relacionadas a possíveis ameaças e ataques contras as escolas. O serviço ficará em funcionamento 24h por dia.

Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ainda que o valor "inicialmente" é de R$ 150 milhões, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Um edital com mais detalhes será publicado na próxima semana.

A reunião interministerial ocorreu um dia após o ataque à creche privada Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), em que quatro crianças morreram .

Os ministros anunciaram, em coletiva à imprensa após a reunião, que foram discutidas ações imediatas e outras a serem adotadas em médio e longo prazos para combater o problema.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o disque denúncia "é importante as pessoas se anteciparem, se notarem um episódio suspeito em relação a um colega de sala de aula, a alguma pessoa na rua, no bairro. Então, queremos ver a viabilidade de criar esse canal de denúncia de violências nas escolas o mais rápido possível e ter esse canal mais ágil”, destacou.

