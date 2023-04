Alberto César Araújo/Amazônia Real - 18.07.2022 Áreas de desmatamento no município de Careiro da Várzea, no Amazonas próximo às Terras Indígenas do povo Mura





Os alertas de desmatamento da Amazônia Legal atingiram uma área de 356 quilômetros quadrados no mês de março, no terceiro pior resultado da série histórica iniciada em 2016, informa o sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Com isso, o primeiro trimestre de 2023 teve altos números de destruição, ficando na segunda posição entre os piores resultados. Foram 844,7km² desmatados entre janeiro e março deste ano.





A Amazônia Legal corresponde a quase 60% do território brasileiro, englobando oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), além de parte do estado do Maranhão.

Já o sistema em tempo real do Inpe identifica áreas desmatadas com mais de 0,03km² e, apesar de não ser o sistema que dá os dados oficiais sobre a destruição, é usado para acompanhar a situação de momento na Amazônia.

