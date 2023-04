Redes sociais - 08.04.2023 Alice de 6 anos estava desaparecida e foi encontrada morta na quinta-feira, em Araci

Um adolescente é suspeito de matar uma menina de seis anos na cidade baiana de Araci , na Bahia , por se incomodar com a presença da criança em sua casa. O jovem contou a polícia que matou Alice Oliveira de Moura porque a menina o irritava. A menina foi enterrada na tarde desta sexta-feira (7).

Segundo familiares da vítima, o adolescente afirmou matou Alice porque a menina ia a todo instante na sua casa, brincar com a amiga, que é irmã do suspeito. No entando, ele dizia não gostar disso.

Ainda segundo a família da menina, que estava desaparecida desde quarta-feira (5), a polícia local começou a desconfiar do jovem ao descobrir que ele estava sozinho em casa no momento em que a criança foi até o local procurar pela amiga.

Após o sumiço da garota, a mãe registrou um boletim de ocorrência relatando a situação. Uma investigação foi inciada.

No entanto, um dia após o desaparecimento da menina o corpo dela foi por policiais civis enterrado nos fundos da casa do suspeito. Segundo a polícia, o corpo tinha um cinto amarrado no pescoço e um saco plástico na cabeça.

O adolescente, então, confessou o crime, foi apreendido e levado para a delegacia de Serrinha, cidade localizada a 175 km de Salvador. Ele foi autuado por ato infracional análogo a homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

