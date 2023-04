Reprodução/redes sociais Dependentes químicos saquearam farmácia no Centro de São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu neste sábado (8) cinco pessoas suspeitas de fazerem parte do grupo que fez um arrastão em uma farmácia e um mercado no Centro de São Paulo , na sexta-feira (7). Câmeras de segurança registraram o momento da ação. Veja o vídeo abaixo:

Saque que rolou na farmácia da Av São João: pic.twitter.com/Jm1CLNPtMM — Gui Cury (@guicury) April 7, 2023

Nesta manhã, a farmácia localizada na Avenida São João voltou a funcionar, no entanto, ela manteve apenas uma das portas abertas. A entrega de mercadorias contou com segurança reforçada e guardas civis metropolitanos.

De acordo com a Guarda Municipal da capital paulista, o arrastão foi feito por usuários de drogas da Cracolândia. À TV Globo, um funcionário que cuida da portaria de uma das empresas invadidas relatou que a ação foi muito rápida e que ocorreu logo após de uma operação policial.

A prefeitura de São Paulo informou por meio de nota que o patrulhamento foi reforçado na região e que as cinco pessoas foram detidas em flagrante pelo crime.

O governo do estado e a prefeitura anunciaram, no fim de janeiro, novas medidas para enfrentar o problema que já dura décadas na cidade. Além de ações que reforçam a segurança, o plano incluía iniciativas nas áreas de habitação, assistência social e saúde.

