O autor do ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, que causou a morte de quatro crianças e feriu outras quatro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do estado nesta quinta-feira (6).

O homem estava detido em flagrante após o atentado à unidade de ensino realizado na quarta-feira (5), e a decisão da conversão da sua detenção foi durante uma audiência de custódia.

O juiz plantonista responsável pelo caso afirmou que a prisão preventiva se faz necessária diante da necessidade de manutenção da ordem pública e do rigor da aplicação da lei penal.





"Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto", declarou o magistrado em sua decisão. O processo tramitará em sigilo na 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, já havia informado que o agressor responderá por quatro homicídios e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados.

Quatro crianças feridas recebem alta

O Hospital Santo Antônio, local para onde foram levadas quatro crianças feridas por uma machadinha que estava sob a posse do agressor, informou que todas elas receberam alta hospitalar nesta quinta-feira.

"O Hospital Santo Antônio informa que as 4 crianças receberam alta hospitalar e já estão em casa com seus familiares. Na manhã desta quinta-feira todas as crianças passaram por exames e avaliação médica. Nos exames, a equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente", dstacou a instituição de saúde em nota.

"O HSA agradece todo o apoio que a comunidade e imprensa dispensaram com a instituição nesse momento. O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares", complementou.

