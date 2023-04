Reprodução/redes sociais Enzo Barbosa, Larissa Toldo, Bernardo Machado e Bernardo Pabst

As quatro crianças que morreram durante o ataque a uma creche em Blumenau , Santa Catarina, estão sendo veladas nesta quinta-feira (6). O velório de três das vítimas está sendo feito em um mesmo local. O enterro será no próprio município entre a manhã e a tarde desta quinta.

O ataque ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche particular da cidade e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas. O suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

Os corpo foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) ainda na quarta-feira (5), após fazerem todos os exames necessários para a investigação do crime.

Quem são as vítimas

Bernardo Cunha Machado: 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha: 4 anos

Larissa Maia Toldo: 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa: 4 anos

Vigília

Após o ataque, pais de alunos e moradores de Blumenau fizeram uma vigília levando velas e incensos para frente da creche. Também houve uma oração em frente ao portão da escola na noite de quarta.

