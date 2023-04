Reprodução/Twitter Funcionário joga peixe na população em ação da prefeitura de Anapurus (MA)

Durante um evento da prefeitura da cidade e Anapurus , no Maranhão , de distribuição de alimentos para a população na semana santa, um homem que fazia parte da equipe joga peixe em cima das pessoas que foram receber os alimentos.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem despejando os peixes sobre as pessoas. Após a repercussão do caso, a prefeitura de Anapurus usou as redes sociais para comentar o caso.

Prefeitura de Anapurus envia caminhão e homem joga peixe na cabeça das pessoas pic.twitter.com/suLhWDV2iX — Igembeald (@igembed) April 6, 2023

“A Prefeitura de Anapurus informa que repudia veementemente o comportamento do funcionário e que de forma alguma essa é a orientação relativa ao tratamento que as pessoas devem receber”, diz a nota.

Segundo o comunicado, a prefeita Professora Vanderly, “lamenta profundamente o ocorrido, e informa que providencias já estão sendo tomadas para que episódios como esse jamais voltem a acontecer”.

A prefeita fez um vídeo para esclarecer o vídeo.

“Externamos aqui nosso repúdio ao ato isolado, ocorrido na manhã desta quarta-feira (05), na distribuição de pescado da Semana Santa, em nossa querida Anapurus. Ratificamos nosso compromisso com o bem estar da população, ao tempo que reiteremos que desde o início da quaresma foi entregue na sede e zona rural do município mais de 30 toneladas de peixes ao nosso povo”, escreveu.