Fabrízio Gloria/iG Último Segundo Previsão de chuva para 2ª semana de abril (04 e 12 de abril de 2023)

Celebrado por católicos de todo o mundo, o feriado da Semana Santa - que começa na sexta (7) - deve ser de chuva em boa parte do Brasil . Expectativa é de chuvas fortes atinjam vários estados da região Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Já no Nordeste do Brasil, esses temporais são previstos na metade norte da região durante todo o feriado de Páscoa.

Veja a previsão e temperatura para as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo:

Sul: Nesta região, os temporais são previstos na sexta (7) e no sábado (8) nos estados de Santa Catarina e no Paraná. O litoral paranaense e o litoral norte catarinense, segundo a previsão, serão as regiões mais atingidas nesses locais. No Rio Grande do Sul o tempo deve ficar firme e não há previsão de chuva. As temperaturas devem se manter amenas.

Curitiba: mín. 15°C/máx. 19°C na sexta (7); mín. 15°C/máx. 21°C no sábado (8) e mín. 16°C/máx. 23°C no domingo (9).

Florianópolis: mín. 19°C/máx. 23°C na sexta (7); mín. 17°C/máx. 24°C no sábado (8) e mín. 17°C/máx. 25°C no domingo (9).

Porto Alegre: mín. 17°C/máx. 26°C na sexta (7); mín. 19°C/máx. 28°C no sábado (8) e mín. 17°C/máx. 29°C no domingo (9).

Sudeste: O sábado deve começar com chuva forte em São Paulo, partes do Rio de Janeiro e na metade sul de Minas Gerais. Já no Espírito Santo, não há previsão de temporais. As temperaturas também se mantem amenas nesta região.

Belo Horizonte: mín. 18°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 18°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 19°C/máx. 28°C no domingo (9).

Rio de Janeiro: mín. 22°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 28°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 28°C no domingo (9).

São Paulo: mín. 19°C/máx. 24°C na (7); mín. 18°C/máx. 24°C no sábado (8) e mín. 18°C/máx. 25°C no domingo (9).

Vitória: mín. 21°C/máx. 30°C na (7); mín. 20°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 22°C/máx. 29°C no domingo (9).



Norte: Durante os três dias de feriado, es estados do Acre, Amazonas, Pará e em partes do Amapá devem ser surpreendidos com temporais. Em Rondônia, estado que também faz parte da região, pancadas isoladas de chuva devem ocorrer nesse período. No Tocantins, a previsão é de chuva forte apenas na noite da sexta e do sábado. Já em Roraima não são previstos grandes acumulados.

Belém: mín. 24°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 24°C/máx. 29°C no domingo (9).

Boa Vista: mín. 25°C/máx. 35°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 36°C no sábado (8) e mín. 22°C/máx. 36°C no domingo (9).

Macapá: mín. 23°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 30°C no domingo (9).

Manaus: mín. 23°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (9).

Palmas: mín. 23°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 28°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 28°C no domingo (9).

Porto Velho: mín. 23°C/máx. 32°C na sexta (7); mín. 24°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 24°C/máx. 29°C no domingo (9).

Rio Branco: mín. 23°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 31°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 30°C no domingo (9).

Nordeste: Durante todo o feriado a chuva forte na metade norte da região, principalmente no Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará deve ocorrer sem tréguas. No sábado (8), pode chover forte em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju.

Aracaju: mín. 24°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 25°C/máx. 31°C no sábado (8) e mín. 25°C/máx. 30°C no domingo (9).

Fortaleza: mín. 24°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 24°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 29°C no domingo (9).

João Pessoa: mín. 24°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 24°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 24°C/máx. 30°C no domingo (9).

Maceió: mín. 23°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 24°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 23°C/máx. 29°C no domingo (9).

Natal: mín. 24°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 24°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 25°C/máx. 30°C no domingo (9).

Recife: mín. 24°C/máx. 29°C na sexta (7); mín. 26°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 25°C/máx. 30°C no domingo (9).

Salvador: mín. 25°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 25°C/máx. 30°C no sábado (8) e mín. 26°C/máx. 29°C no domingo (9).

São Luís: mín. 24°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 25°C/máx. 29°C no sábado (8) e mín. 24°C/máx. 29°C no domingo (9).

Teresina: mín. 22°C/máx. 30°C na sexta (7); mín. 23°C/máx. 31°C no sábado (8) e mín. 24°C/máx. 31°C no domingo (9).

Centro-Oeste: chuva forte no Mato Grosso do Sul entre a sexta e a metade do sábado. No norte do Mato Grosso o temporal chega já na sexta. Nas demais áreas da região a chuva vai perdendo força até o domingo de Páscoa.