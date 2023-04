Reprodução/Prefeitura Prefeito de cidade do Ceará alerta para risco de barragem romper

Uma barragem de um açude na cidade de Pedra Branca , no Ceará , corre risco de romper por conta das fortes chuvas que atingem o local. Os moradores foram alertados pelo prefeito da cidade, Matheus Gois , na noite dessa quarta.

Às 23h de ontem, o prefeito Matheus Gois usou suas redes sociais para alertar a população sobre o risco de rompimento de um açude. “Ninguém sabe ao certo o volume de água que tem esse açude”.

"Fica aí o alerta para todos que moram na Rua da Muriçoca e ali próximo ao sangradouro do açude do Povo, que este açude pode arrombar hoje à noite ainda e vir no efeito cascata, e arrombar outros açudes. Ninguém sabe ao certo o volume de água que tem esse açude. Fica o alerta quem puder sair de casa, quem tiver para onde ir, saiam desses locais. Quem não tiver, vamos abrir o (ginásio) João Flor para o pessoal se abrigar. Amanhã a gente dá mais informações.", disse o prefeito.

Segundo o IBGE, a cidade de Pedra Branca, que fica no interior do estado, tem cerca de 43 mil habitantes.

De acordo com o prefeito, 70 colchonetes foram levados ao ginásio João Flor para receber quem precisar de abrigo. O prefeito chegou a divulgar vídeos da prefeitura e Defesa Civil alertando os moradores para o risco de rompimento.

A prefeitura alerta por meio das suas redes sociais sobre o perigo de desastres e pede para a população acionar a Defesa Civil. Há cinco dias, um pequeno açude se rompeu e deixou vias alagadas e intransitáveis.