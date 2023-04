Reprodução/Google Maps Centro Educacional Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau

Quatro das cinco crianças feridas no ataque a creche que deixou quatro mortos na manhã de quarta-feira (5) em Blumenau , em Santa Catarina, seguem internadas no Hospital Santo Antônio na cidade. Segundo a unidade, elas seguem em observação em uma enfermaria pediátrica juntas no mesmo quarto nesta quinta-feira (6).

Segundo a vice-prefeita da cidade de Blumenau, Maria Regina Soar, as vítímas devem ter alta médica ainda nesta quinta (6). Equipes de saúde mental també, acompanham os pequenos.

A diretora técnica do hospital e cirurgiã, Maria Beatriz Silveira Schimittt Silva, afirmou que as crianças chegaram bastante abaladas e assustadas após o ataque no hospital, no entanto, durante o atendimento as equipes auxiliaram na recuperação.

"Para a nossa alegria, hoje pela manhã [quinta-feira] a gente avaliou todas as quatro crianças. Todas elas estão bem, dormiram bem. Conseguiram descansar inicialmente. Todas se alimentaram normalmente, estão tranquilas, brincaram".

Uma outra criança ferida foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel com ferimento no ombro. A menina de cinco anos foi entregue pela escola aos familiares que perceberam o machucado logo depois, segundo a unidade de saúde. Ela recebeu atendimento e teve alta durante à tarde.

O ataque ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche particular da cidade e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas. O suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

Crianças mortas

As quatro crianças que morreram durante o ataque a uma creche em Blumenau , Santa Catarina, estão sendo veladas nesta quinta-feira (6). O velório de três das vítimas está sendo feito em um mesmo local. O enterro será no próprio município entre a manhã e a tarde desta quinta.

Reprodução/redes sociais Enzo Barbosa, Larissa Toldo, Bernardo Machado e Bernardo Pabst

Veja quem são:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos

Bernardo Pabst da Cunha - 4 anos

Larissa Maia Toldo - 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos

