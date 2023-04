Reproduçao TV Globo Bandidos em fuga de operação do Bope na Maré invadem escola e são presos

Um grupo de bandidos em fuga invadiu uma escola pública localizada na Favela Nova Holanda , na manhã desta quarta-feira (5), após uma operação realizada pela Polícia Militar no Complexo da Maré .

O grupo acabou se rendendo e 10 membros de facções foram presos. Segundo o Bope , a fuga foi por volta das 6h30, quando as crianças ainda não haviam cehgado.

As equipes apreenderam três fuzis e quatro pistolas e dez criminosos foram presos. Ao todo, 18 unidades de ensino no Complexo da Maré tiveram suas atividades suspensas, afetando 6 mil alunos.

🔴 Blindados da polícia do RJ invadem escola pública no Complexo da Maré na manhã desta quarta-feira (5) após bandidos invadirem o local pic.twitter.com/J7C0TWGSfB — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) April 5, 2023

Reprodução Depois de negociação com as autoridades, bandidos se renderam - 05.04.2023

“A equipe que estava em terra seguiu o rastro, viu os criminosos se escondendo dentro escola e seguiu toda a norma prevista de incursão em ambiente confinado. Cercou, eles convocaram a população para ir para a porta da escola. Houve um início de negociação, mas eles se entregaram sem que houvesse confronto ali dentro”, contou comandante do Bope, tenente-coronel Uirá Nascimento.

