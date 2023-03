NYT O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria nesta quinta-feira

Foi publicado nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial da União, uma portaria que contém as medidas para que a disseminação da gripe aviária seja freada no país. A portaria foi publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e promove uma contensão do vírus influenza H5N1, que já matou cerca de 58 milhões de aves pelo mundo desde outro de 2022.



Segundo a portaria, fica determinada a suspensão de exposição, torneios, feiras e eventos que possua a aglomeração de aves em todo o território brasileiro. Outro ponto levantado é a criação de aves ao ar livre, que também ficou suspenso. A medida tem período de 90 dias a partir desta quinta-feira.

Fica suspensa as atividades para qualquer tipo de ave de produção, ornamentais, passeriformes, silvestres ou exóticas em cativeiro, ou demais que são criadas para outras finalidades.

A gripe aviária é uma doença viral que é altamente contagiosa. Ela afeta principalmente animais domésticos e silvestres. Até o momento, foram notificados focos nos países vizinhos (Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e Uruguai), sendo alguns deles relatados em granjas comerciais. Europa e Estados Unidos também tem apresentado casos.

No Brasil, 3 casos foram considerados suspeitos até o dia 15 de fevereiro, sendo dois no Rio Grande do Sul e 1 no Amazonas, mas todos foram descartados após exames.

Segundo o ministério, esta é a maior epidemia já vista de gripe aviária, com alta periculosidade e com a maioria dos casos relacionados com o contato de aves silvestres migratórias.

