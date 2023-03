Redes Sociais - 29.03.2023 Cinco pessoas estavam no avião e todas passam bem

Um avião monomotor com cinco tripulantes a bordo caiu em um campo de arroz no município de Massaranduba, em Santa Catarina. A aeronave apresentou falhas mecânicas logo após a decolagem, o que acabou motivando a queda. O sistema de paraquedas foi rapidamente acionado, o que suavizou a descida. A tripulação foi prontamente atendida pelo Corpo de Bombeiros, e passaram ilesos pelo acidente, sendo liberados no próprio local.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 8h35. O avião seguia o trajeto saindo do aeroporto Quero-Quero de Blumenau, para São Paulo, quando o incidente aconteceu. A viagem tinha como objetivo chegar a uma feira na capital paulista.

O Corpo de Bombeiros repassou que o pouso aconteceu de forma segura por conta do sistema de paraquedas. O momento da queda foi registrada por motoristas e pessoas que estavam perto do local, sendo divulgada nas redes sociais. A aeronave ficou parcialmente destruída quando chegou ao solo.

O monomotor é do modelo Cirrus SR22 e pertence à empresa Bella Janela, que trabalha no setor de decorações para casa. A empresa diz que apenas um dos passageiros passará por uma avaliação médica por conta de dor na lombar.

A empresa emitiu uma nota sobre o caso:

"Com relação ao incidente ocorrido nesta manhã, no município de Massaranduba, em Santa Catarina, com a aeronave Cirrus da Bella Janela, informamos que os cinco passageiros, incluindo o piloto, passam bem. Eles conseguiram acionar o paraquedas e aterrissar em segurança. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações das causas do acidente."

