Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil

Foi anunciado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e pela Polícia Federal (PF), qual será o esquema especial para a chegada do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), ao Brasil. Ele desembarcará em Brasília na manhã desta quinta-feira (30), após três meses nos Estados Unidos.

Segundo a PF, Bolsonaro não poderá usar o saguão principal do aeroporto para que seja garantida a segurança do ex-mandatário. Além disso, fica proibido o desfile em carro aberto, como cogitado pelos aliados de Bolsonaro. Segundo o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, as ações são infrações prevista pelo código de trânsito e serão proibidas pelo Detran.



De acordo com o diretor da PF, Luiz Busto, as orientações na corporação são para que o ex-presidente desembarque na área restrita do Aeroporto Juscelino Kubitschek, para evitar aglomerações no saguão. "O determinado por enquanto é que não sairá pelo saguão. Nós decidimos em reunião que não é viável o seu desembarque pelo saguão normal”.

Até o momento, não será permitido o acesso de parlamentares ligados à Bolsonaro na área de desembarque. Entre os deputados e senadores, circulam a informação de que devem comparecer para recepcionar Bolsonaro no desembarque, além de estimularem apoiadores do ex-presidente a estarem no momento, como forma de mostrar um aspecto de grandiosidade no retorno do ex-mandatário.

A SSP-DF, juntamento com o Departamento de Trânsito (Dentran), tem promovido uma mega operação de monitoramento para a chega de Bolsonaro. Ele deverá se deslocar do aeroporto até a sede do Partido Liberal (PL), no centro de Brasília.



O ex-presidente estará em um voo comercial vindo os Estados Unidos, e passará por um procedimento convencional de inspeção de malas na Alfândega, além de ter que apresentar eventuais compras à Receita Federal. Segundo o vice-presidente da Inframerica, Jean Djedjeian, ele "passará pelo procedimento normal igual a qualquer outro passageiro”.

Segundo as autoridades aeroportuárias, cerca de 137 operações na área serão realizadas até às 10h da próxima quinta-feira. A PF ainda afirmou que qualquer atividade atípica na área poderá afetar a malha aérea do país: "qualquer problema que tivermos no aeroporto de Brasília não vai repercutir só na população local, mas em toda a malha aérea brasileira", informou Busto.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Igor Ramos, informou que a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) já identificou uma movimentação de ônibus indo para Brasília, mas não divulgou os dados levantados.

