Reprodução - 26.03.2023 Da esquerda para direita: Thiago Celso Andrade Reges na companhia de Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Andressa Suita

O falso médico Thiago Celso Andrade Reges , de 36 anos, ostentava uma vida de luxo com o dinheiro que ganhava com a prática ilegal da medicina. Ele era frequentador assíduo de festas promovidas por famosos e colecionava fotos com celebridades. Reges foi preso por exercício ilegal da medicina, além disso, ele também é investigado por estelionato e falsidade ideológica e de documentos, já que tentou validar um falso diploma. O suspeito também já foi condenado por tráfico internacional de mulheres, no Acre.

Thiago chegou a trabalhar em, pelo menos, quatro hospitais no Ceará, nas cidades de Itapajé, Mulungu, Baturité e Pentecoste. Em um dos municípios ele recebia um salário mensal de R$ 42.500 .

Nas redes sociais, o falso publicava fotos com celebridades como Wesley Safadão, Nicole Bahls, Gusttavo Lima, Andressa Suita, entre outros. Além disso, ele ostentava imagens de armas de fogo, viagens e fotos em jatinhos particulares e carros de luxo.

Segundo a polícia, em 2020, Thiago conseguiu, por meio de uma decisão judicial, que reitoria da Universidade Estadual do Ceará (Uece) aprovasse a revalidação nacional do diploma de médico que ele supostamente teria obtido da Universidad Privada Abierta Latinoamericana, na Bolívia.

Após isso, o falso médico ainda chegou a ser registrado no Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec). Logo depois da descoberta o registro dele também foi cassado.

Thiago foi solto algumas semanas aapós ser preso, em 17 de março. Nas redes, ele se manifestou dizendo que "tudo será esclarecido".

"Não julgue, não acuse, não precipite, não apresse, porque o único que pode fazer isso é Deus. Tudo será esclarecido no tempo certo e de Deus. Aos verdadeiros amigos e amigas, minha gratidão. Estou bem e nos braços da minha família", disse.

Segundo o advogado do suspeito, ele "clinicou apenas enquanto tinha uma liminar para isso". "A defesa alega, desta forma, que ele não exerceu ilegalmente a profissão."

