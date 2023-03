Reprodução - 25.03.2023 Falso médico preso em Fortaleza ostentava nas redes sociais com viagens, carros importados e na companhia de artistas

O falso médico Thiago Celso Andrade Reges , 36 anos, preso em Fortaleza por exercer de forma ilegal a medicina, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais com viagens , passeios de helicóptero , jato particular , carros importados , fazendas , na companhia de artistas e imagens com armas .

Ele foi preso no dia 17 de fevereiro em um prédio da área nobre da capital cearense por exercício ilegal da medicina, além de ser investigado por estelionato e falsidade ideológica e de documentos, já que tentou validar um falso diploma.

Com 22 mil seguidores no Instagram, Thiago Reges se descrevia como médico e criador de quarto de milha, uma raça de cavalo originária dos Estados Unidos, com alto valor comercial.

Além disso, ele também compartilhava com os seguidores a sua falsa atuação nos hospitais em que trabalhava. Nas legendas, que em sua maioria eram de frases motivacionais, ele falava sobre o orgulho da profissão.

Em 2016, o falso médico chegou a concorrer como candidato a vereador em Fortaleza, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), no entanto, após receber, apenas, 123 votos não foi eleito.

Condenação por exploração sexual

Em julho de 2013, o suspeito foi um dos alvos da "Operação Delivery", que investigou uma rede de prostituição e exploração sexual envolvendo mulheres maiores e menores de idade em Rio Branco, no Acre.

Na época, Thiago Reges foi condenado junto de outros 14 denunciados a cinco anos e nove meses de reclusão, de forma concreta e definitiva, em regime semi-aberto. Na decisão, o juiz concedeu ao criminoso o direito de recorrer em liberdade.

"Trechos de interceptações telefônicas demonstraram que os agenciadores também se inter-relacionavam, fazendo o intercâmbio de 'garotas de programa', auxiliando-se mutuamente, empregando a mesma estratégia de aliciamento, oferecendo garotas para a realização de programas sexuais a clientes comuns e até praticando o tráfico internacional", informou a Justiça na época.

