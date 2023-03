Reprodução: Governo Federal - 25/03/2023 Brasil contra Fake, campanha do Governo Federal

O Governo Federal lançou neste sábado (25) uma campanha chamada "Brasil contra Fake" que tem o objetivo de combater as desinformações compartilhadas nas redes sociais. O tema é "Quem espalha fake news espalha destruição".

"A ideia é retratar os mais variados perfis de pessoas para mostrar que estamos todos do mesmo lado e qualquer um pode se tornar vítima de uma notícia falsa", explica o governo através de nota.

Na página gov.br/brasilcontrafake será possível checar, de forma confiável, se aquele conteúdo recebido em alguma das redes sociais é realmente verídico.

No site Brasil contra Fake ainda há um explicativo de um passo a passo que ensina como denunciar as informações falsas que são repassadas.

Vale lembrar que o Portal iG também possui uma página de checagem de notícias, o iG Confere . Caso tenha alguma dúvida sobre a veracidade de determinado conteúdo é só nos enviar a URL (o link) da informação e será conferido .

A página do Brasil contra Fake já possui conteúdos desmentindo algumas fake news sobre ações oficiais. As checagens são: "É falso que governo Lula mandou desligar bombas do São Francisco" e "É falso que Ministério da Fazenda vai taxar setor de games".

Segundo o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), a plataforma digital reunirá ainda o trabalho das agências de checagem de dados que também desmentem falsas informações a partir de método jornalístico.

