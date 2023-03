Wikimedia Commons Pastor foi acusado de estuprar adolescente





Um pastor de 41 anos foi preso nesta sexta-feira (24) pela Polícia Civil. O religioso é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável após ser acusado por uma família. Ele é investigado de ter cometido abusos contra uma adolescente, de 12, em Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra o religioso. A decisão foi cumprida por policiais civis da Dececa (Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente).

Segundo a denúncia da família da vítima, um exame indicou a presença de líquido seminal nas roupas íntimas do suspeito. Isso teria ocorrido no dia que a garota dormiu na casa do pastor, no fim de dezembro do ano passado.

Em entrevista para a TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, a mãe da adolescente contou que o crime teria ocorrido no condomínio onde a jovem dormiu na mesma cama do pastor. Ela explicou que o religioso chamou os filhos dela para dormirem na residência de uma irmã da igreja.

“Ele era uma pessoa de extrema confiança. Ele estava no convívio desde 2017. Em dezembro do ano passado, ele veio aqui [na residência da mãe] e pegou meus dois filhos adolescentes para irem dormir na casa de uma irmã da igreja. Aí ele alegou ensinar matemática também. Minha filha relatou para mim que no meio da madrugada ele [pastor] deitou no meio deles e ali ele cometeu o abuso. Ela fala que ele começou a encostar nela. Começou a tocar nos seios dela, partes íntimas dela”, chorou a mãe.

Menina não conseguiu reagir

A mãe falou que a filha não conseguiu reagir porque ficou com muito medo. “Ela comentou também que em um determinado momento ele abaixou o short dela. E minha filha me disse que sentiu algo molhado, algo gelado, em algum momento. Depois dela sentir isso, percebeu que o pastor limpou tudo com um lençol e depois se levantou e foi para cozinha. Ela fingiu que estava dormindo porque ficou apavorada", explicou.

Ao saber do caso, a mulher procurou a polícia e denunciou o pastor. “Depois fui à delegacia fazer a denúncia e fiz corpo de delito. Eu levei uma peça íntima dela para análise e foi encontrado vestígio nesta peça íntima dela”, contou.

A adolescente está sendo acompanhada por uma psicóloga.





