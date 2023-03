Divulgação PF - 24.03.2023 Base fluvial da PF no Vale do Javari/AM

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira diversas operações policiais na região do Vale do Javari. Pela manhã os agentes deflagraram a Operação Tucandeira em São Paulo de Olivença (AM), com o objetivo de combater o garimpo ilegal na região.

À tarde, uma base fluvial da Polícia Federal foi enviada de Manaus ao Vale do Javari e vai servir como ponto de apoio às operações de prevenção e repressão ao crime na área.

Outros órgãos que atuam na repressão aos delitos na região também terão o suporte da Base Fluvial , que será instalada em Atalaia do Norte ( AM).

Em adição às ações da Polícia Federal, o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente – DAMAZ – Delegado de Polícia Federal Humberto Freire e o Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas se reuniram com lideranças indígenas da UNIVAJA .

O objetivo do encontro foi discutir questões de segurança pública e prioridades para os povos da região.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.