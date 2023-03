Reprodução - 03.03.2023 Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e o namorado, ambos de 26 anos, foram achados mortos onde moravam

A Polícia Civil do Ceará aponta que Rickson Livio tentou simular o suicídio da vereadora Yanny Brena enquanto a jovem ainda estava viva.

As investigações concluíram que Rickson Livio a matou , com um golpe de "mata-leão" e em seguida a pendurou em uma corda, o que causou sua morte. depois do crime, ele ometeu suicídio.

De acordo com a equipe de perícia forense (Pefoce) foi encontrado DNA de Rickson na corda que estava amarrada ao corpo da jovem e foi constatado que Rickson Lívio Pinto tentou simular o suicídio de Yanny Brena Alencar.

Brasil bateu recorde no número de feminicídios

Segundo dados do Monitor da Violência, o Brasil atingiu um recorde de feminicídios em 2022, com uma média de uma mulher morta a cada seis horas .

O levantamento revela que houve um aumento de 5% no número de vítimas em relação ao ano anterior, totalizando 1,4 mil mortes motivadas pelo gênero.

Apesar da queda de 1% nos casos de assassinatos no país, a quantidade de feminicídios tem crescido de maneira alarmante.



