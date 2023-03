Reprodução Twitter / BHeMeupais Incêndio atinge Instituto de Educação de Minas Gerais

Foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), na noite da última quarta-feira (22), um adolescente suspeito de iniciar o incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), em Belo Horizonte.



O jovem de 16 anos confessou o crime para a mãe, que o aconselhou a ir até a polícia. Os agentes foram até o apartamento em que os dois vivem e, após o adolescente confessar o crime às autoridades, ele foi detido.

Aos PMs, o jovem disse que além dele, um outro colega de 13 anos foram fumar um cigarro em uma das salas do prédio destinada para o armazenamento de mesas e cadeiras escolares.

Segundo o jovem, os móveis estavam envoltos de um plástico. Ao terminarem de fumar, os adolescentes teriam jogado a 'ponta' em cima do plástico, que teria sido perfurado com o calor restante.

A 'ponta' então caiu sobre as mesas e cadeiras guardadas. Além disso, antes de sair da sala, o adolescente chegou a passar o isqueiro no plástico que estava envolto dos móveis.

O jovem diz que após alguns minutos, quando voltavam para a sala de aula, foi alertado que havia um foco de incêndio na sala em questão, e que algumas pessoas pediam por socorro. Neste momento, a PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, evacuando o prédio e controlando o fogo.

O incêndio não deixou vítimas nem feridos graves, mas 36 pessoas foram encaminhadas para o hospital em decorrência de inalarem a fumaça.

A corporação informou que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do IEMG segue em processo de regularização. Isso significa que a edificação tem um projeto aprovado e que os ajustes ainda seguem sendo feito, mas que isso não impede o funcionamento do local.

A Defesa Civil fez vistoria de risco nas salas em questão, além do corredor de acesso. No momento da vistoria, foram observados danos superficiais, com o desprendimento de reboca das lajes e paredes, mas sem riscos estruturais.

As aulas foram suspensas pela Secretaria de Estado de Educação até que seja seguro o retorno ao local. Já nesta quinta-feira (23), o governo trabalha na restauração do prédio histórico, com o investimento de mais de R$ 30 milhões.

O IEMG é uma das mais tradicionais escolas de BH e segue sendo a maior escola da rede pública de Minas Gerais. O prédio é de 1897, sendo tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

