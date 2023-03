Reprodução Twitter / @BHeMeupais Incêndio atinge Instituto de Educação de Minas Gerais

Um incêndio atingiu uma sala do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), na última quarta-feira (22) , na região Centro-Sul de Belo Horizonte . Por conta da inalação de fumaça, 40 pessoas foram levadas ao Hospital João XXIII .

Segundo o boletim médico mais recente, divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) 39 adolescentes e uma servidora foram as vítimas. Até a última atualização, 28 pacientes receberam alta, um foi transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outros 11 seguem estáveis, em observação.

O colégio público atingido pelo fogo, o Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais , é um dos mais tradicionais da capital, além de ser o maior da rede estadual mineira.

O fogo teria começado em uma sala de aula no primeiro andar da escola, por volta das 9h45, segundo informações preliminares. A escola foi evacuada completamente às 10h10, com a ajuda de quatro viaturas e 12 militares do Corpo de Bombeiros, que trabalharam para combater as chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local com quatro ambulâncias, para prestar assistência aos alunos e funcionários.

As causas do incêndio ainda não foram informadas. Os bombeiros afirmaram apenas que o local está com a documentação em dia.

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na escola no momento do incêndio, mas a instituição tem cerca de dois mil alunos matriculados.

