Reprodução/Twitter Marca de tiros em ônibus baleado no Rio de Janeiro

Pelo menos três passageiros de um ônibus da linha 905 (Bonsucesso-Irajá) ficaram feridas após o veículo ser atingido por tiros na noite desta terça-feira (21), na Zona Norte do Rio de Janeiro .

🚨URGENTE: Ônibus é atingido por tiros enquanto passava em rua da Zona Norte do Rio de Janeiro.

O fato aconteceu na Av. Arapogi, em Brás de Pina, próximo a comunidade da Cinco Bocas (TCP). pic.twitter.com/kPOw4FvuIj — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) March 22, 2023

Segundo a polícia, o episódio ocorreu por volta das 23h e o ônibus teria sido atingido por cinco tiros.

Para se proteger, os passageiros se jogaram no chão, no entanto, uma jovem, de 26 anos, acabou sendo atingida por um dos disparos. Outro passageiro e o motorista também ficaram feridos por estilhaços dos vidros.

Após o ataque, o motorista do ônibus conduziu o veículo até um posto de combustíveis, onde os feridos foram socorridos por um motorista de aplicativo que os levou até um hospital.

Ainda não há informações sobre quem disparou contra veículo.

