Reprodução Bandido atropelou mulher





Uma mulher foi atropelada duas vezes por um carro na última segunda-feira (20), em Jundiaí . Uma câmera de segurança filmou o momento em que a vítima tentava impedir o roubo do veículo e foi atingida. Ela recebeu os primeiros socorros de policiais militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, tinham duas pessoas em casa quando perceberam que um rapaz pulou o muro da casa em que moram. O criminoso estava muito alterado – há suspeita de uso de entorpecentes – e revirou a residência, encontrando as chaves do carro.

Ele saiu pela garagem e as vítimas correram para fora da casa. A dupla ficou no portão para impedir que o homem saísse com o veículo, mas o ladrão não pensou duas vezes, acelerou o automóvel e cometeu o atropelamento.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o carro derruba o portão e atropela a vítima ao tentar sair da garagem. Logo na sequência, o criminoso passa por cima da mulher novamente e consegue fugir do local.

A vítima, de 37 anos, foi levada para o Hospital São Vicente e recebeu atendimento médico. Familiares contaram que a moça precisou passar por uma cirurgia e continua internada, porque quebrou os dentes, o fêmur e deslocou o quadril.

Mulher era procurada

A Polícia descobriu durante o registro do boletim de ocorrência que mulher atropelada era procurada pela Justiça. Agora os policiais vão encontrar quais medidas terão que ser tomadas após a recuperação da vítima.

A Polícia Civil revelou que o suspeito de ter cometido o assalto foi localizado e levado para a delegacia. Ele segue preso e terá que ficar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.





