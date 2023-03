Reprodução / GloboNews - 15.03.2023 Ônibus foram incendiados em noite de ataques no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal (PF) anunciou que um homem de 29 anos foi morto em um suposto confronto com as forças armadas nesta terça-feira (21) no Ceará. O homem em questão é suspeito de ser o chefe da facção responsável pela onda de violência no Rio Grande do Norte.



Diversas cidades do Estado vem passando por uma onda de violência há uma semana, o que alterou a rotina dos moradores, a suspensão dos serviços públicos como transporte, atendimento de saúde e aulas nas redes públicas.

Os primeiros ataques marcam o dia 14, e tem sido um desafio as forças políticas e de segurança estatal desde então.

A operação que levou a morte do suposto líder da facção ocorreu na área rural de Icapuí, visando prender Francisco Allison de Freitas, conhecido mo Nazista. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o investigado teria atirado contra os policiais, sendo assim alvejado pelos oficiais e morreu no hospital, após tentativa de socorrimento.

Freitas era o principal suspeito de coordenar os ataques da facção no Estado, sendo ele uma liderança da organização criminosa. A Polícia Civil, em uma operação recente, apreendeu cerca de litros de gasolina e munição em um dos endereços de Freitas.

Segundo a PF, a morte do suspeito ocorreu durante a operação da força-tarefa de Segurança Pública de Mossoró, ao qual tentavam prender Freitas em uma ação conjunta com a Polícia Civil, Polícia Penal e a Polícia Militar do Ceará.

Ao todo, cerca de 20 agentes participaram da operação. No local, foram apreendidos uma arma de fogo, munição e celulares.

