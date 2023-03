Fernando Frazão/Agência Brasil PF prendeu dois suspeitos de praticarem garimpo ilegal no interior do Pará

A Polícia Federal prendeu neste domingo (19) duas pessoas que atuavam no garimpo ilegal no Pará. A operação foi realizada em conjunto com o Ibama e teve apoio de agentes do ICMBio e da Força Nacional.

Os suspeitos foram encontrados na zona rural de Canaã dos Carajás. Segundo a PF, dois veículos e 14 motores foram apreendidos.

Os investigadores apontaram que um dos garimpos ficava dentro do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. A PF suspeita que homem usava explosivos para extrair cobre do local, conhecido por ser área de preservação federal.

O outro suspeito utilizava um campo participar, mas sem qualquer licença para garimpo.

Eles foram encaminhados para a sede da PF em Belém (PA). Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, crime ambiental e extração ilegal de minérios.