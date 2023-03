João Vitor Revedilho Anselmo da Silva revelou que uma das vítimas tentou pular do helicóptero





Testemunhas viram o momento em que um helicóptero caiu em São Paulo e deixou quatro pessoas mortas nesta sexta-feira (17). O caseiro de um prédio que fica próximo do local do acidente contou que uma das vítimas tentou pular da aeronave antes de ocorrer a queda.

“Na hora do acidente, ele tava vindo e soltou a parte traseira da calda. Aí ele foi caindo e tinha gente na porta tentando pular. Só que bateu no coqueiro e depois no poste da guarita onde fica outro segurança. Uma das vítimas tentou pular, mas não pulou”, relata Anselmo da Silva com exclusividade para o Portal iG.

“O outro segurança tava na guarita com um cachorro e só escutou o estouro da batida. Eu vi batendo, aí foi um estrondo, barulho forte. Quando caiu, subiu uma fumaça. Corri para ajudar o outro segurança e cheguei a ver vítimas que estavam todas quebradas”, acrescenta.

João Vitor Revedilho Weber Boppre viu o momento da queda da aeronave





O senhor Weber Boppre, que passava pelo local na hora do acidente, ficou assustado com a queda do helicóptero. Ele explica que percebeu que ninguém conseguiria sobreviver por causa da altura da queda.

“Eu estava parado na Avenida Hudqui e, apesar de não ser piloto gosto de aviação, então eu parei para ver o helicóptero passando. Como o farol estava fechado, abri a janela [do carro] e fixei nele. Só que a aeronave deu uma guinada de calda, o piloto corrigiu, mas o motor, de repente, parou. Foi neste momento que a aeronave despencou”, afirma.

“O que me chocou foi que ele caiu como uma pedra. Ele não girou, porque se não tem motor, não tem contração de calda. Acho que pela quantidade de pessoas, o motor quebrou, ficou em ‘V’, a sustentação foi zero. Eu só pensei que ninguém ia sobreviver porque a altura era muito grande”, completa.

O acidente

A aeronave caiu entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e James Holland, na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram.

A aeronave caiu em um prédio desativado. Os bombeiros informaram que o helicóptero saiu de Guarujá e estava próximo do pouso no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo.

João Vitor Revedilho Destroços do helicóptero





Segundo o subcomandante Yuri Moraes, a aeronave bateu contra um coqueiro antes de atingir o solo. Ele também afirmou para a reportagem que a "ocorrência chegou aos Bombeiros por volta das 14h45", mas que a aeronave caiu às 14h35.

Há informações de que todas as vítimas são homens. Três seriam de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve iniciar as investigações ainda nesta sexta-feira.

