Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lindbergh Farias

O deputado federal Lindbergh Farias (PT) se baseou em informações reveladas por jornalistas sobre o suposto uso de uma ferramenta digital de espionagem chamada "FirstMile" , contratada pela Abin e capaz de rastrear até 10 mil proprietários de números de celular por um período de um ano.

Anteriormente, o político Ivan Valente , do PSOL de São Paulo , já havia solicitado que os deputados pedissem à Casa Civil a lista completa de nomes monitorados pela Abin durante a gestão de Bolsonaro.

Atualmente, a Abin é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública , após ter deixado a tutela do Gabinete de Segurança Institucional.

Lindbergh requer mais informações como o perfil dos alvos do monitoramento, os protocolos internos para decidir quem era espionado e quem não era, e os destinatários finais das informações coletadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.