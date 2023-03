Reprodução/TV Globo Eduardo da Silva sequestrou menina de 12 anos e a levou do Rio ao Maranhão





Uma menina de 12 anos foi sequestrada e levada do Rio de Janeiro ao Maranhão de carro e foi resgatada na última terça-feira (14) . O sequestrador conversava com a jovem, que estava desaparecida há cerca de dez dias, desde que ela tinha 10 anos.

O criminoso se trata de Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos de idade, e que é natural de Paulo Ramos, cidade do interior do Maranhão com uma população de aproximadamente 20 mil habitantes.

Açogueiro, o homem não tinha passagens pela polícia, mas foi preso e agora é investigado por cárcere privado e também estupro, mesmo sem a confirmação de que houve relação sexual com a menor de idade. Em depoimento à polícia, ele confirmou que beijou a criança algumas vezes.





Eduardo desembarcou de avião no Rio na semana, seguiu até a porta da escola da criança em Sepetiba, na Zona Oeste da cidade, e a convenceu seguir viagem com ele. O percurso de 3,1 mil quilômetros de viagem durou pelo menos dois dias e custou cerca de R$ 4 mil.

A menina não teve a identidade revelada e foi mantida em cárcere privado em uma quitinete localizada no bairro da Divinéia, na periferia de São Luís. Agora ela está sob cuidados do Conselho Tutelar na Casa da Mulher Brasileira, centro referência em atendimento a mulheres vítimas situação de violência.

Seus pais estão em contato com as autoridades responsáveis pelo caso e agora lutam para conseguir dinheiro para viajarem do Rio até o maranhão para buscá-la. Por falta de documentação, a garota não pode seguir viagem sem a companhia dos responsáveis legais.

