Colagem feita pelo iG com fotos de reprodução - Tv Globo - 15.03.2023 Criança sequestrada após aliciamento em rede social e sequestrador sendo levados pela polícia no Maranhão

Segundo a Polícia Civil do Maranhão , a menina, com apenas 12 anos, foi persuadida a entrar no carro de um motorista de aplicativo de viagens por um homem, de 25 anos, que conhece em uma rede social.

A garota era procurada desde o dia 6 de março

O homem desembarcou de avião no Rio, seguiu até a porta da escola da criança em Sepetiba, na Zona Oeste da cidade, e a convenceu seguir viagem com ele. O percusrso de 3,1 mil quilômetros de viagem durou pelo menos dois dias custo cerca de R$ 4 mil ao suspeito.



A criança, que não teve seu nome revelado, foi encontrada nesta terça-feira (14) em São Luís, capital do estado, trancada em uma quitinete. O homem foi preso por cárcere privado.

O polícia informou previamente que a garota não apresentava marcas de agressão, mas que ainda investiga ela sofreu abuso sexual ou estupro.

Família tenta arrecadar o dinheiro para as passagens a fim de buscá-la.

Em entrevista a veícuos de imprensa locais, o delegado Marcone Matos disse que o crime foi descoberto "através de informações entre a delegada do Rio de Janeiro e a nossa equipe de inteligência, chegar ao local do possível cárcere da jovem".

Ele conta que ela foi encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia.

"Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos realmente que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro, ela só tem 12 anos de idade”, disse.

Os pais da menina estão em contato com as autoridades responsáveis pelo caso, mas agora lutam para conseguir dinheiro para buscá-la no estado. Por falta de documentação a garota não pode seguir viagem sem a companhia dos responsáveis legais.

A garota foi levada para atendimento na Casa da Mulher Brasileira , referência no atendimento a mulheres em situação de violência em São Luís (MA).

