Reprodução - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Piloto da aeronave morreu e passageira, sua filha, está internada em estado grave





Imagens mostram que o piloto do avião monomotor que caiu em Belo Horizonte (MG) no último sabado (11) tentou pousar a aeronave no Aeroporto Carlos Prates em pelo menos duas oportunidades antes do acidente.

Na primeira tentativa, José Luiz de Oliveira, 65 anos, chegou a ficar bem próximo de pousar na pista, mas não conseguiu diminuir a velocidade a ponto de parar e precisou arremeter. Esta tentativa aocnteceu às 14h32.

Na segunda oportunidade, as imagens mostram que ele retornou cerca de um minuto depois ao aeroporte, desta vez no sentido aeroporto. Luiz novamente não consegue pousar, mas desta vez não tem sucesso em tentar levantar voo e atinge duas casas.





Conforme informações obtidas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), José e a filha foram retirados desacordados das ferragens do avião. O piloto morreu e a mulher de 33 anos, identificada como Jéssica Oliveira, está internada em estado grave.

Apesar do estrago que o avião de pequeno porte causou, nenhum morador das casas atingidas sofreu ferimentos.

Por sorte, o incidente não provocou explosão no momento da queda e logo após o acidente, foi acionado um especialista em aviação para poder entender o que levou a queda do monomotor. Até agora, não há informações sobre o aeroporto de onde partiu o avião, nem mesmo sobre o destino.

Neste sábado, de manhã, também na Grande BH, outro monomotor caiu em Sabará , tendo um bebê nascido há 3 dias entre os passageiros. Não houve feridos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.