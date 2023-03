Reprodução/Twitter/Aeroin Monomotor cai em MG e usa paraquedas

Um avião monomotor caiu na manhã de sábado em Sabará , em Minas Gerais, e ninguém se feriu. O piloto acionou o paraquedas e fez um pouso forçado nas montanhas. Seis pessoas estavam dentro da aeronave e ninguém se feriu. Não se saba as causas do acidente.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam na aeronave no momento da queda, sendo quatro adultos, uma criança de 3 anos e outra recém-nascida, de 3 dias. "Toda a tripulação estava consciente, orientados e sem lesões aparentes", disse a corporação.

O piloto percebeu a pane e acionou o paraquedas para evitar um impacto maior com o solo.

Esse foi o segundo caso envolvendo queda de avião de pequeno prote em Minas Gerais nesse sábado. Em Belo Horizonte, um avião caiu sobre duas casas . O piloto morreu e a filha dele, que estava na aeronave, foi levada em estado grave para o hospital.

O piloto não resistiu aos ferimentos. A outra passageira era a filha dele, que foi encaminhada ao hospital e seu estado era considerado grave.

Apesar do estrago que o avião de pequeno porte causou, nenhum morador das casas atingidas sofreu ferimentos.

